В Новороссийске повреждены 17 многоквартирных и частных домов, пострадали 5 человек

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал массированную атаку украинских беспилотников, произошедшую в ночь на 2 марта. По его словам, наиболее серьезные последствия зафиксированы в Новороссийске, где введен режим чрезвычайной ситуации. Глава города Андрей Кравченко оперативно докладывает о развитии обстановки, сообщил губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным краевых властей, в городе-герое повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, а также здание детского сада. Ранения получили пять человек, им оказывается медицинская помощь. Губернатор пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Ранее Минобороны России сообщило, что в период с 23:00 мск 1 марта до 7:00 мск 2 марта средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Из них 66 — над территорией Краснодарского края, 67 — над акваторией Черного моря, 23 — над Крымом, восемь — над Азовским морем, четыре — над Белгородской областью, три — над Курской и один — над Астраханской областями.

Вячеслав Рыжков