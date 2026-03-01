Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Осторожно, небо закрывается

Из-за конфликта на Ближнем Востоке туроператоры могут потерять до $10 млн

Турбизнес потратит до $10 млн (около 773 млн руб.) на дополнительное размещение и вывоз туристов, застрявших за границей из-за конфликта на Ближнем Востоке. Проблемы с возвращением возникли не менее чем у 60 тыс. граждан. В прошлом году противостояние Израиля и Ирана привело к совокупным потерям турбизнеса в 10 млрд руб. Операторы рассчитывают убедить правительство компенсировать расходы за счет фондов ассоциации «Турпомощь».

Пассажиры ждут у стойки обслуживания клиентов Emirates Airways после отмены рейсов в Доху, Абу-Даби и Дубай из-за удара Ирана

Пассажиры ждут у стойки обслуживания клиентов Emirates Airways после отмены рейсов в Доху, Абу-Даби и Дубай из-за удара Ирана

Фото: Johannes Christo / Reuters

Пассажиры ждут у стойки обслуживания клиентов Emirates Airways после отмены рейсов в Доху, Абу-Даби и Дубай из-за удара Ирана

Фото: Johannes Christo / Reuters

Расходы туроператоров на вынужденное расселение путешественников, застрявших за рубежом из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, составят несколько миллионов долларов, предварительно оценивают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе уточнила, что речь идет о сумме до $10 млн (772,7 млн руб.). Более точный расчет будет сделан после завершения активной фазы конфликта.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин говорит, что одно из закрытий неба на Ближнем Востоке в 2025 году обошлось туроператорам в $30 млн (2,32 млрд руб.).

Директор «Турпомощи» Александр Осауленко пояснил “Ъ”, что за весь 2025 год допрасходы российских туроператоров из-за череды конфликтов Ирана и Израиля составили 10 млрд руб. Каждый из крупнейших игроков потратил не менее 700–800 млн руб., говорит эксперт.

Обострение на Ближнем Востоке, массовый перенос и отмена рейсов затронули не менее 60 тыс. туристов за рубежом. Согласно АТОР, 50 тыс. человек находятся в ОАЭ, 1 тыс. в Катаре, 700 — в Омане, 300 — в Бахрейне. Еще 8 тыс. человек застряли в третьих странах. Со стыковками на Ближнем Востоке они должны были вернуться из ЮАР, Шри-Ланки, Мальдив, Маврикия, Египта и других популярных стран.

Дополнительные расходы туроператоров складываются из размещения людей в отелях, оплаты питания, альтернативных перелетов и т. д., поясняет господин Горин. Эксперт отмечает, что из-за скоплений в аэропорту не все авиакомпании предоставляют сервисы в полном объеме. Отельеры также занимают разную позицию. «Есть случаи, когда людей не заселяют с ваучерами перевозчиков»,— говорит Дмитрий Горин. Их расходы туроператоры оплачивают самостоятельно.

Другая существенная статья расходов турбизнеса — несостоявшиеся туры. В АТОР отмечают, что многие туроператоры по бронированиям до 8 марта включительно предлагают аннуляции без удержания фактически понесенных расходов (ФПР), перенос на другие даты, смену направления. Дмитрий Горин отмечает, что до выхода официальных рекомендаций Минэкономики воздержаться от продажи туров в страну бизнес может аннулировать туры с ФПР. Но большинство компаний, по его словам, этого не делают.

В авиакомпаниях от дополнительных комментариев воздержались. Собеседник в одной из крупных структур отметил, что возврат средств за отмененные рейсы из Москвы происходит в ускоренном режиме, также перевозчик оперативно проинформирует оставшихся за рубежом пассажиров о возможностях вернуться в РФ, как только «у самого появится такая информация».

Отмены полетов затронули не только российские, но и зарубежные авиакомпании. Согласно данным Cirium, в выходные были отменены 40% входящих рейсов в страны Ближнего Востока и Персидского залива.

Emirates, Аydubai, Air Arabia и Air India Express приостановили полеты как минимум до понедельника. Собеседник “Ъ” на туристическом рынке говорит, что на возобновление стабильного авиасообщения бизнес рассчитывает с 3 марта.

Майя Ломидзе говорит, что турбизнес планирует обратиться в правительство и Минэкономики с предложением рассмотреть возможность компенсации затрат через использование средств фондов ассоциации «Турпомощь».

Что рассказывают очевидцы о происходящем в ОАЭ на фоне военной операции против Ирана

Господин Горин отмечает, что в фондах персональной ответственности организации с учетом выплат в этом году будет 7 млрд руб., еще 0,5 млрд руб.— размер резервного фонда. Эти средства, по его словам, никак не используются. Господин Осауленко говорит, что «Турпомощь» вскоре будет обсуждать возможность выплат бизнесу.

Александр Осауленко напоминает, что из-за прошлогодних потерь правительство пошло навстречу туроператорам, сократив размер обязательных взносов в фонды. Механизм выплат компенсации туристам из фондов «Турпомощи» действовал в период пандемии COVID-2019, говорит он. Идея закрепить его в качестве постоянного не была поддержана на уровне Госдумы.

Обострение на Ближнем Востоке, вероятно, существенно скажется и на новых продажах туроператоров. Так, ОАЭ — третье по популярности выездное направление на организованном рынке.

Согласно «Слетать.ру», страна сформировала 15,4% от общего объема реализованных туров с захватом 8 марта. В топ-10 востребованных также вошли Вьетнам, Мальдивы, Шри-Ланка и Индия, куда путешественники могут добираться со стыковкой на Ближнем Востоке. Дмитрий Горин поясняет, что с завершением активной стадии конфликта спрос на затронутые в нем направления обычно восстанавливается через две-три недели.

Александра Мерцалова, Айгуль Абдуллина

Фотогалерея

Операция Израиля и США в Иране

Предыдущая фотография
Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Фото: ISNA / AP

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Vahid Salemi / AP

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Фото: Johannes Christo / Reuters

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Фото: Hadi Mizban / AP

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Mukhtar Khan / AP

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Фото: Hiro Komae / AP

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Фото: Ammar Awad / Reuters

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Фото: Muhammad Farooq / AP

Следующая фотография
1 / 32

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Фото: ISNA / AP

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Vahid Salemi / AP

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Фото: Johannes Christo / Reuters

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Фото: Hadi Mizban / AP

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Mukhtar Khan / AP

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Фото: Hiro Komae / AP

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Фото: Ammar Awad / Reuters

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Фото: Muhammad Farooq / AP

Смотреть

Новости компаний Все