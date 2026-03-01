Осторожно, небо закрывается

Турбизнес потратит до $10 млн (около 773 млн руб.) на дополнительное размещение и вывоз туристов, застрявших за границей из-за конфликта на Ближнем Востоке. Проблемы с возвращением возникли не менее чем у 60 тыс. граждан. В прошлом году противостояние Израиля и Ирана привело к совокупным потерям турбизнеса в 10 млрд руб. Операторы рассчитывают убедить правительство компенсировать расходы за счет фондов ассоциации «Турпомощь».

Расходы туроператоров на вынужденное расселение путешественников, застрявших за рубежом из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, составят несколько миллионов долларов, предварительно оценивают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе уточнила, что речь идет о сумме до $10 млн (772,7 млн руб.). Более точный расчет будет сделан после завершения активной фазы конфликта.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин говорит, что одно из закрытий неба на Ближнем Востоке в 2025 году обошлось туроператорам в $30 млн (2,32 млрд руб.).

Директор «Турпомощи» Александр Осауленко пояснил “Ъ”, что за весь 2025 год допрасходы российских туроператоров из-за череды конфликтов Ирана и Израиля составили 10 млрд руб. Каждый из крупнейших игроков потратил не менее 700–800 млн руб., говорит эксперт.

Обострение на Ближнем Востоке, массовый перенос и отмена рейсов затронули не менее 60 тыс. туристов за рубежом. Согласно АТОР, 50 тыс. человек находятся в ОАЭ, 1 тыс. в Катаре, 700 — в Омане, 300 — в Бахрейне. Еще 8 тыс. человек застряли в третьих странах. Со стыковками на Ближнем Востоке они должны были вернуться из ЮАР, Шри-Ланки, Мальдив, Маврикия, Египта и других популярных стран.

Дополнительные расходы туроператоров складываются из размещения людей в отелях, оплаты питания, альтернативных перелетов и т. д., поясняет господин Горин. Эксперт отмечает, что из-за скоплений в аэропорту не все авиакомпании предоставляют сервисы в полном объеме. Отельеры также занимают разную позицию. «Есть случаи, когда людей не заселяют с ваучерами перевозчиков»,— говорит Дмитрий Горин. Их расходы туроператоры оплачивают самостоятельно.

Другая существенная статья расходов турбизнеса — несостоявшиеся туры. В АТОР отмечают, что многие туроператоры по бронированиям до 8 марта включительно предлагают аннуляции без удержания фактически понесенных расходов (ФПР), перенос на другие даты, смену направления. Дмитрий Горин отмечает, что до выхода официальных рекомендаций Минэкономики воздержаться от продажи туров в страну бизнес может аннулировать туры с ФПР. Но большинство компаний, по его словам, этого не делают.

В авиакомпаниях от дополнительных комментариев воздержались. Собеседник в одной из крупных структур отметил, что возврат средств за отмененные рейсы из Москвы происходит в ускоренном режиме, также перевозчик оперативно проинформирует оставшихся за рубежом пассажиров о возможностях вернуться в РФ, как только «у самого появится такая информация».

Отмены полетов затронули не только российские, но и зарубежные авиакомпании. Согласно данным Cirium, в выходные были отменены 40% входящих рейсов в страны Ближнего Востока и Персидского залива.

Emirates, Аydubai, Air Arabia и Air India Express приостановили полеты как минимум до понедельника. Собеседник “Ъ” на туристическом рынке говорит, что на возобновление стабильного авиасообщения бизнес рассчитывает с 3 марта.

Майя Ломидзе говорит, что турбизнес планирует обратиться в правительство и Минэкономики с предложением рассмотреть возможность компенсации затрат через использование средств фондов ассоциации «Турпомощь».

Господин Горин отмечает, что в фондах персональной ответственности организации с учетом выплат в этом году будет 7 млрд руб., еще 0,5 млрд руб.— размер резервного фонда. Эти средства, по его словам, никак не используются. Господин Осауленко говорит, что «Турпомощь» вскоре будет обсуждать возможность выплат бизнесу.

Александр Осауленко напоминает, что из-за прошлогодних потерь правительство пошло навстречу туроператорам, сократив размер обязательных взносов в фонды. Механизм выплат компенсации туристам из фондов «Турпомощи» действовал в период пандемии COVID-2019, говорит он. Идея закрепить его в качестве постоянного не была поддержана на уровне Госдумы.

Обострение на Ближнем Востоке, вероятно, существенно скажется и на новых продажах туроператоров. Так, ОАЭ — третье по популярности выездное направление на организованном рынке.

Согласно «Слетать.ру», страна сформировала 15,4% от общего объема реализованных туров с захватом 8 марта. В топ-10 востребованных также вошли Вьетнам, Мальдивы, Шри-Ланка и Индия, куда путешественники могут добираться со стыковкой на Ближнем Востоке. Дмитрий Горин поясняет, что с завершением активной стадии конфликта спрос на затронутые в нем направления обычно восстанавливается через две-три недели.

Александра Мерцалова, Айгуль Абдуллина