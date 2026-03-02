В посольстве РФ в Турции сообщили о попытках диверсий на «Голубом потоке»

Попытки атак на черноморские газопроводы предпринимались не только в отношении «Турецкого потока», но и «Голубого потока». Об этом «Известиям» заявили в посольстве России в Анкаре. Там подчеркнули, что своевременно проинформировали турецкую сторону.

«Нашими недоброжелателями предпринимались попытки совершить диверсии в отношении инфраструктуры "Турецкого потока" и "Голубого потока"»,— сообщили в диппредставительстве.

Ранее, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ предупредил о наличии оперативной информации о возможной подготовке подрывов обеих магистралей на дне Черного моря. Целью таких действий он назвал срыв мирного процесса по урегулированию украинского кризиса. Турецкий правительственный источник подтвердил СМИ, что Анкара ознакомилась с этими данными и при необходимости координация будет вестись в закрытом режиме.

До сих пор наиболее известные эпизоды атак касались инфраструктуры «Турецкого потока». В январе и марте 2025 года Минобороны сообщало о попытках ударов беспилотников по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. Дроны были сбиты, но обломки повредили оборудование газоизмерительной станции, хотя поставки не прерывались. А в апреле 2024 года атаке подверглась компрессорная станция «Кореновская», также являющаяся частью инфраструктуры «Турецкого потока».