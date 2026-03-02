В станице Ольгинской открыли новое пожарное депо

Пожарное депо открыли в станице Ольгинской Аксайского района. Об этом сообщает пресс-служба департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

Фото: пресс-служба ДСПЧ Ростовской области

Депо открыли на базе муниципальной пожарной части № 315. Отмечается, что новое модульное здание оборудовано необходимыми средствами для работы и проживания пожарных, а также двумя новыми автомобилями. В части служат 11 человек, которые будут обеспечивать безопасность Левобережья Аксайского района.

Константин Соловьев