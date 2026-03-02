Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
За ночь над Краснодарским краем сбили 66 БПЛА

В ночь с 1 на 2 марта, с 23:00 до 7:00, средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, 66 дронов были сбиты над территорией Краснодарского края, 67 — над акваторией Черного моря, 23 — над Крымом, восемь — над Азовским морем. Кроме того, четыре аппарата уничтожены над Белгородской областью, три — над Курской и один — над Астраханской.

Ранее власти сообщали, что в Новороссийске в течение ночи отражалась атака беспилотников. В результате повреждены несколько жилых домов, есть пострадавшие.

Утром 2 марта возобновил работу аэропорт Сочи. Аэропорты Краснодара и Геленджика остаются закрытыми.

Вячеслав Рыжков

