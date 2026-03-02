Прошунин: в Сочи во время атак БПЛА никто не пострадал

За период двух атак дежурными средствами противовоздушной обороны отражены десятки целей в районе Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. По информации главы города, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Лазаревском районе на территории СНТ в отдалении от Волковки обломки повредили остекление частного дома и припаркованный рядом автомобиль. «Службы отреагировали незамедлительно, собственникам окажут необходимую помощь», — написал Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Мэр подчеркнул, что других последствий для города нет, и отметил, что это заслуга военнослужащих и бдительности граждан.

Андрей Прошунин вновь напомнил жителям и гостям курорта о правилах безопасности: приближаться к обломкам категорически запрещено, нельзя их снимать и выкладывать видео при обнаружении. О всех происшествиях необходимо незамедлительно сообщать по номеру 112 — информацию оперативно передадут соответствующим службам.

Наталья Решетняк