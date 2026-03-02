Посол РФ: эвакуационные рейсы из Израиля для россиян не запланированы

Эвакуационные рейсы для граждан России в Израиле не планируются, сообщил российский посол в стране Анатолий Викторов. После начала военной операции США 28 февраля ведомство призвало россиян в Израиле и Иране покинуть эти страны.

«Такие рейсы у нас не запланированы. Тем более что воздушное пространство Израиля закрыто, так что нам некуда эти рейсы совершать»,— сказал дипломат в эфире телеканала «Вести».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Из-за боевых действий воздушное пространство было закрыто в Иране, ОАЭ и Саудовской Аравии, а также других странах Ближнего Востока. По информации Минтранса РФ, российские авиакомпании приостановили рейсы в Иран и Израиль.