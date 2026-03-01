МИД РФ призвал россиян в Израиле и Иране покинуть эти страны

Министерство иностранных дел России выпустило рекомендации для граждан РФ на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. МИД настоятельно советует воздержаться от поездок в Иран и Израиль до нормализации обстановки, а находящимся там россиянам — по возможности покинуть эти страны или перебраться в более безопасные районы.

Россиянам, остающимся в регионе, рекомендовано проявлять максимальную осторожность: не приближаться к военным и государственным объектам, избегать мест массового скопления людей, не вести фото- и видеосъемку, а также строго выполнять указания местных властей и при необходимости укрываться в убежищах.

28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. В результате погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько его родственников. Великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля. Тегеран ответил ударами по Израилю и американским базам в странах арабского мира.