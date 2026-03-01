В Севастополе восстановили подачу электроэнергии

Специалисты восстанавливают Крымскую энергосистему, включают объекты генерации и дозировано дают мощность потребителям Севастополя. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным на 22:37 во всех районах есть свет.

Ранее в Севастополе произошел сбой в подаче электроэнергии, сообщал Михаил Развожаев. По предварительной информации, причиной сбоя стало аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы.

По состоянию на 22.21 были отключены жители районов, которые снабжаются электроэнергией от подстанций №6, 7, 15. Кроме того, были обесточены потребители города Севастополя: Балаклавы, бухты Казачьей, Камышовой и Стрелецкой бухты, Фиолента, центра города.

Сергей Емельянов