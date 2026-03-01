Ростов вошел в топ-10 городов-миллионников с самыми высокими зарплатами сантехников

Ростов-на-Дону вошел в топ-10 городов-миллионников с наиболее высокими доходами сантехников. Исследование провели аналитики SuperJob для «РИА Новости».

Согласно исследованию, лидером рейтинга стала Москва с медианной зарплатой 95 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 90 тыс. руб. Екатеринбург, Казань и Краснодар разделили третье место с одинаковым уровнем дохода — 85 тыс. руб.

Следующую группу образуют Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Уфа — здесь медианная зарплата специалистов достигает 80 тыс. руб. В Воронеже, Омске, Перми, Самаре и Челябинске сантехники получают 75 тыс. руб. Замыкает список Волгоград с показателем 70 тыс. руб.

По максимальным доходам столица также лидирует — до 170 тыс. руб. в среднем. Северная столица занимает второе место с 165 тыс. руб. Екатеринбург, Казань и Краснодар показывают результат в 150 тыс. руб.

Красноярск и Новосибирск обеспечивают максимальные доходы на уровне 145 тыс. руб. В Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Уфе и Челябинске верхний предел составляет 140 тыс. руб. Воронеж, Омск, Пермь и Самара предлагают до 135 тыс. руб. В Волгограде максимальная зарплата не превышает 130 тыс. руб., сообщили аналитики.

Валентина Любашенко