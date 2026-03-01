Дежурные средства ПВО уничтожили 48 беспилотников над регионами РФ

Российские дежурные средства ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников над различными регионами страны в период с 17:00 до 20:00 мск, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, большая часть дронов — 27 единиц — была сбита над акваторией Черного моря. Еще 8 беспилотников перехватили над Белгородской областью, 5 — над территорией Республики Крым.

Также в указанный временной промежуток дежурные средства ПВО уничтожили 2 БПЛА над Краснодарским краем и 3 — над акваторией Азовского моря. По 2 и 1 беспилотнику соответственно сбили над Курской и Брянской областями.

Валентина Любашенко