Арбитражный суд взыскал с «Ростовского бройлера» 350 тысяч рублей

Арбитражный суд Ростовской области, рассмотрев иск Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, назначил ООО «Ростовский бройлер» штраф 350 тыс. руб. за производство и реализацию мясной продукции с содержанием сальмонеллы. Об этом свидетельствуют материалы судебного дела.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Согласно документам, компания выпустила в обращение на территории России мясо, зараженное опасными бактериями. Первоначально сальмонеллу выявили в тушке цыпленка-бройлера торговой марки «Удачная цена». Продукция продавалась 3 сентября 2025 года в магазине «Чижик» в Невинномысске. Помимо бактерий рода сальмонеллы, в образце обнаружили превышение норм по мезофильным аэробным и факультативно-анаэробным микроорганизмам.

Повторное выявление патогенных бактерий произошло 7 октября 2025 года. Специалисты отобрали пробы тушки цыпленка-бройлера непосредственно в производственном цехе ООО «МАГАГРОТОРГ» в Ставрополе. Проверка была инициирована после регистрации случая сальмонеллеза в детском образовательном учреждении. В образце весом 1,7 кг также была обнаружена сальмонелла.

Валентина Любашенко