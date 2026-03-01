На Дону рост цен на овощи зафиксировал Ростовстат

В Ростовской области средняя стоимость картофеля за неделю увеличилась на 1,1 руб., составив 56,14 руб. за кг. Об этом сообщает Ростовстат.

В ведомстве отмечают, что самый дешевый картофель (51,3 руб./кг) доступен в Волгодонске, тогда как в других населенных пунктах региона цены превышают 54 руб., а в Миллерово достигают более 60 руб. за кг.

Анализ цен на овощи показывает тенденцию к удорожанию. Капуста поднялась в цене на 46 коп., достигнув отметки в 40,9 руб. за кг (ранее 40,40 руб.). Стоимость репчатого лука также увеличилась, поднявшись с 52,07 до 52,8 руб.

Наиболее заметный рост продемонстрировала морковь, чья цена выросла почти на один руб., с 47,37 руб. до 48,40 руб. за кг. При этом существуют региональные различия в ценах: минимальная стоимость белокочанной капусты зафиксирована в Волгодонске (39,05 руб.) и Сальске (39,13 руб.).

Лук наиболее выгодно приобрести в Шахтах (49,44 руб.) и Таганроге (51,95 руб.), а морковь — в Ростове-на-Дону (46,48 руб.) и Сальске (47,75 руб.), уточняют в Росстате.

Валентина Любашенко