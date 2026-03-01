На Дону рабочие специальности показали рост зарплат в феврале

В Ростовской области сварщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами с медианой зарплат 273,2 тыс. руб. в конце февраля 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-платформы hh.ru изданию «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Второе место в рейтинге доходов заняли электромонтажники с медианой 160 тыс. руб., третье — токари-фрезеровщики с 127,5 тыс. руб. Замыкают топ монтажники со средней зарплатой 100 тыс. руб.

По информации сервиса подработки «Моя смена» из группы компаний Verme, в феврале 2026 года наиболее высокооплачиваемой работой с почасовой оплатой стала должность специалиста по заготовкам собственного производства в ритейле. Такие сотрудники готовят блюда на гриле, шашлык, фарш и аналогичную продукцию, получая в среднем 361,8 руб. за час. Месячный доход составляет 95,5 тыс. руб.

Вторую позицию по почасовой оплате занимают пекари со средней ставкой 323,6 руб. в час, третью — сборщики заказов с оплатой 313,8 руб. в час. Максимальные ставки в пекарнях достигают 403 руб. в час, в сборке заказов — до 600 руб. При такой ставке месячный доход пекарей может составить 85,4 тыс. руб.

«Донские компании готовы хорошо оплачивать труд »синих воротничков«. Медиана предлагаемых зарплат для категории рабочих профессий по региону составляет 103,8 тыс. руб. Важно отметить, что высокий уровень дохода сегодня можно получить не только при полной занятости»,— подчеркнула Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Валентина Любашенко