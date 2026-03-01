Работа одного из крупнейших портов мира в Дубае приостановлена из-за удара Ирана

Эмиратская компания DP World приостановила работу всех терминалов порта Джебель-Али, которым она управляет. Об этом сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалось письмо, разосланное DP World клиентам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Порт Джебель-Али после атаки Ирана

Фото: Fatima Shbair / AP Порт Джебель-Али после атаки Ирана

По порту нанес удар Иран, после чего там возник сильный пожар. Джебель-Али — крупнейший контейнерный порт на Ближнем Востоке и один из крупнейших портов в мире в целом.

Судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC) также сообщила о том, что она приостанавливает прием заказов на доставку грузов на Ближний Восток до дальнейшего уведомления. Компания пообещала следить за ситуацией в регионе и возобновить там работу, как только это станет возможно.

Ранее сообщалось, что страховые компании повышают тарифы или отменяют страховые полисы для судов, маршрут которых проходит по Персидскому заливу или Ормузскому проливу. По одному из танкеров, проходивших в проливе, был нанесен удар.

Подробнее о ситуации в ОАЭ — в материале «Ъ» «В Дубае неспокойно».

Яна Рождественская