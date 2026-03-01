Страховщики повысили тарифы для судов в Персидском заливе и Ормузском проливе

Страховые компании повышают тарифы или отменяют страховые полисы для судов, маршрут которых проходит по Персидскому заливу или Ормузскому проливу. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на данные от брокеров.

Это происходит в условиях военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов Исламской Республики по целям в нескольких странах региона. Иран также закрыл Ормузский пролив — морской коридор, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном. По одному из танкеров, проходивших в проливе, был нанесен удар.

Как сообщает FT, страховые компании или предупреждают об аннулировании полисов судов, идущих по маршруту в этом регионе, или повышают цену на них как минимум на 50%. После аннулирования действующих полисов они также, скорее всего, собираются предложить страхование по более высокой цене, пишет газета.

По словам Дилана Мортимера, руководителя отдела страхования морских судов в компании Marsh, обычно страховка стоит 0,25% от суммы, покрывающей стоимость судна. Однако теперь ее цена может вырасти в полтора раза. Для судна стоимостью в $100 млн это означает рост цены с $250 тыс. до $375 тыс. за один рейс. Как считает господин Мортимер, скорее всего, примерно так вырастет и цена страховки для судов, заходящих в израильские порты.

