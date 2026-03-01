Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Страховщики повысили тарифы для судов в Персидском заливе и Ормузском проливе

Страховые компании повышают тарифы или отменяют страховые полисы для судов, маршрут которых проходит по Персидскому заливу или Ормузскому проливу. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на данные от брокеров.

Это происходит в условиях военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов Исламской Республики по целям в нескольких странах региона. Иран также закрыл Ормузский пролив — морской коридор, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном. По одному из танкеров, проходивших в проливе, был нанесен удар.

Как сообщает FT, страховые компании или предупреждают об аннулировании полисов судов, идущих по маршруту в этом регионе, или повышают цену на них как минимум на 50%. После аннулирования действующих полисов они также, скорее всего, собираются предложить страхование по более высокой цене, пишет газета.

По словам Дилана Мортимера, руководителя отдела страхования морских судов в компании Marsh, обычно страховка стоит 0,25% от суммы, покрывающей стоимость судна. Однако теперь ее цена может вырасти в полтора раза. Для судна стоимостью в $100 млн это означает рост цены с $250 тыс. до $375 тыс. за один рейс. Как считает господин Мортимер, скорее всего, примерно так вырастет и цена страховки для судов, заходящих в израильские порты.

Яна Рождественская

Фотогалерея

Операция Израиля и США в Иране

Предыдущая фотография
Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Фото: ISNA / AP

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Vahid Salemi / AP

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Фото: Johannes Christo / Reuters

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Фото: Hadi Mizban / AP

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Mukhtar Khan / AP

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Фото: Hiro Komae / AP

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Фото: Ammar Awad / Reuters

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Фото: Muhammad Farooq / AP

Следующая фотография
1 / 32

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Фото: ISNA / AP

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Vahid Salemi / AP

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Фото: Johannes Christo / Reuters

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Фото: Hadi Mizban / AP

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Mukhtar Khan / AP

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Фото: Hiro Komae / AP

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Фото: Ammar Awad / Reuters

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Фото: Muhammad Farooq / AP

Смотреть

Новости компаний Все