В Дубае неспокойно

Два человека пострадали в Дубае из-за падения обломков беспилотников, об этом сообщают местные власти. Данных о пострадавших россиянах нет, отметили в Ассоциации туроператоров. С утра 1 марта на Дубай обрушилась новая атака, пишет Reuters. В соцсетях распространились кадры, на которых видно, что из аэропорта валит дым. В городе всю ночь фиксировались прилеты со стороны Ирана.

28 февраля рядом с отелем Fairmont The Palm возник пожар. На видео, опубликованных в сети, люди в панике бежали с места взрыва, туда ехали десятки скорых. Также появились кадры задымлений недалеко от небоскреба Бурдж-Халифа. О ситуации в Дубае “Ъ FM” рассказала туристка Анастасия:

«Примерно в полпервого ночи всем на телефоны пришло экстренное оповещение. Мы спускались вниз, сидели в лобби до 4 часов утра. За это время был взрыв у отеля-"паруса", рядом с которым мы живем. Следующие взрывы последовали уже только утром.

Мы покупали только отель через турагента, авиабилеты приобретали сами. Пока что никакой информации от турагента нет, как нет информации и от авиакомпании. Наш рейс должен быть 2 марта в 3 часа ночи, и пока что нет информации, отменен он или нет. Регистрация на него до сих пор открыта. Больше никаких данных нет».

Сильный пожар возник и в одном из крупнейших портов мира — Джебель-Али, по которому Иран ударил в ночь на 1 марта. Жителям Дубая приходят СМС от властей с просьбой оставаться в безопасных местах. В сообщениях также говорится, что ситуация находится под полным контролем, говорят собеседники “Ъ FM”. По их словам, в ночь на воскресенье оповещения приходили по три раза в течение пяти минут. Некоторые люди, опасаясь за свою жизнь, покидают страну, рассказал житель Дубая Артем:

«Мы живем в районе Дубай-Марина. Сейчас на улицах как будто бы меньше людей, чем обычно, но на пляже кто-то есть. Сейчас опять в небе что-то сбивают периодически. Вчера я узнал о происходящем от друзей из Москвы, потому что все начали писать и спрашивать, как дела. Большинство магазинов работают. Люди ездят, плавают на корабликах, так что все в спокойном режиме как будто бы. Но некоторые, конечно, поддаются панике.

Ночью было чуть поактивнее, было слышно, как работала ПВО, видны летящие обломки ракет. Но в целом настрой позитивный.

Рядом с нами находится порт Джебель-Али. С утра было видно, что там что-то дымится, действительно там упали какие-то обломки. Ночью на телефоны начали приходить сигналы-оповещения от местного правительства. Они выбивали из колеи и вносили панику, потому что ты спишь, и вдруг начинает трезвонить этот сигнал опасности, будит ребенка. Сообщения валились каждые три-четыре минуты, поэтому я просто решил вырубить смартфон и дальше спать.

Народ? Ну кто-то паникует, гречку закупает. У меня знакомые уже собрали документы, упаковали все в машину с вещами и думают выбираться в Оман.

Многие решают переехать в соседние эмираты, в частности, в Шарджу. Мы тоже хотели уехать к друзьям, которые отдыхают в Рас-эль-Хайме, но там в отеле просто уже нет мест. Видимо, люди не улетели и просто продлили себе каникулы».

Прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов тем временем предупредила об ответственности за распространение слухов, а также съемку атак. Под запретом в том числе репосты роликов с ударами, если источник видео неофициальный.

В Telegram-каналах появлялась информация, что россияне в ОАЭ столкнулись с проблемой при постановке на учет консульства России для возможной эвакуации. Сайт диппредставительства выдавал ошибку при попытке зайти в личный кабинет, на «Госуслугах» также фиксировались сбои.

Но фактически путей эвакуации с учетом географических масштабов конфликта нет, отметил генеральный секретарь Российского совета предпринимателей в Дубае Сергей Токарев. “Ъ FM” поговорил с ним как раз в минуты очередного обстрела Арабских Эмиратов:

«Обстановка, конечно, тревожная. ПВО работает. Трудно сказать, что будет дальше. Понятно, что вроде бы как бьют не по гражданской инфраструктуре, а по военным базам, которые есть в Абу-Даби, Дубае, Фуджейре. Официально Министерство иностранных дел Арабских Эмиратов подтверждает ущерб на земле в Абу-Даби: обломки ракеты попали в многоэтажку.

При этом оперативно на ситуацию отреагировало генконсульство РФ в Дубае и посольство в Абу-Даби, выпустив предупреждения для российских граждан. Что касается эвакуации, ситуация не настолько критична и не настолько патовая, что нужно все бросать и куда-то бежать. Здесь нет каких-то массивных пожаров, прилетов.

Да, работа ПВО слышна. Сам видел в небе взрывы. Да и по большому счету куда бежать?

На севере у нас Иран с перекрытым Ормузским и, по сути, Персидским заливами. Южнее — Саудовская Аравия, до которой еще нужно доехать, а дальше непонятно что. На востоке можно за пять часов доехать до столицы Омана Маската. Но есть информация, что аэропорт там закрыт, оттуда уже тоже никуда дальше не двинешься. В Катаре еще веселее, чем у нас».

В сети очевидцы публикуют видео со взрывами в небе над Дубаем — это результаты работы ПВО против иранских ракет. Только 28 февраля с 20.00 до 21.00 вечера там было перехвачено не менее 18 снарядов.

Операция Израиля и США в Иране. Фото Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дым над столицей Ирана Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности Фото: Leo Correa / AP Очередь на заправке в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Последствия авиаудара по Тегерану Фото: Socia Media / Reuters Жители Тегерана на пути в убежище Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Закрытый проход на пляж в Хайфе Фото: Leo Correa / AP Подземное убежище в Хайфе Фото: Reuters / Rami Shlush Последствия ударов по Тегерану Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Опустевший пляж в Тель-Авиве Фото: Ohad Zwigenberg / AP Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе Фото: Leo Correa / AP Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО Фото: Mohmmed Salem / Reuters Взрыв в столице Бахрейна Фото: Stringer / Reuters Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль Фото: Leo Correa / AP Иранские демонстранты протестуют в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Международный аэропорт Бейрута Фото: Hassan Ammar / AP Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне Фото: Reuters Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Андрей Дубков, Александр Рассохин, Александра Абанькова