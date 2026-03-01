ДТП в Ростовской области: BMW загорелся после удара

В пос. Верхнетемерницкий Аксайского района днем столкнулись Porsche и BMW, в результате чего один из автомобилей загорелся, а его водитель с серьезными травмами госпитализирован, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

По информации ведомства, авария произошла на ул. Обсерваторной. После столкновения BMW загорелся. Водителя машины с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение. Второй участник ДТП также отправлен в больницу для обследования и определения состояния здоровья.

Полиция выясняет детали и причины случившегося. «Движение может быть затруднено, водителей призываем быть внимательными и соблюдать требования сотрудников полиции»,— пояснили в региональной ГАИ.

Валентина Любашенко