В Новочеркасске 27 семей получили региональные сертификаты на жилье

27 многодетных семей в Новочеркасске получили земельные сертификаты на покупку жилья. У получателей есть три месяца на использование этих средств. Об этом сообщило министерство строительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Здесь пояснили, сертификат можно использовать для приобретения квартиры или дома, возведения жилья, погашения ипотечного кредита или внесения паевого взноса в жилищный кооператив. С начала 2026 года размер сертификата увеличился до 912 тыс. руб. — почти на 300 тыс. руб. больше прошлогодней суммы.

«Это региональная мера поддержки. Право на получение сертификата имеют многодетные семьи, состоящие в очереди на бесплатный участок для строительства дома»,— отметил первый заместитель министра строительства области Сергей Вифлянцев.

Валентина Любашенко