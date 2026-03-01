Протестующие подожгли здание офиса ООН в пакистанском Скарду

Протестующие подожгли здание офиса ООН в городе Скарду в пакистанском регионе Гилгит-Балтистан, сообщают Reuters. В провинции преобладает шиитское население.

«Большое количество протестующих собралось у здания офиса ООН и подожгло его»,— сообщил представитель местных властей Шаббир Мир. Чиновник отметил, что информации о жертвах нет.

В Пакистане сегодня протестующие также напали на американское консульство в Карачи. СМИ сообщают, что в результате не менее пяти человек пострадали, а шестеро протестующих погибли. Участники акции протеста против ударов Израиля и США по Ирану попытались проникнуть на территорию дипмиссии, забрасывая ее камнями.

Акции протеста прошли сегодня также в Багдаде, где митингующие попытались пройти к посольству США в укрепленной «зеленой зоне».

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Израиль назвал ее «Рычание льва». США — «Эпическая ярость». В результате ударов погиб Али Хаменеи, а также несколько его родственников, среди которых — дочь и внук. Власти Ирана объявили 40-дневный траур.