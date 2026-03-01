Протестующие в Пакистане напали на консульство США

В Пакистане протестующие напали на американское консульство в Карачи. Не менее пяти человек пострадали, сообщает Geo TV со ссылкой на представителей спасательных служб. По данным пакистанского издания Express, шестеро протестующих погибли.

Участники акции протеста против ударов Израиля и США по Ирану собрались у диппредставительства и попытались проникнуть на его территорию, забрасывая камнями. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы. Express также пишет о стрельбе.

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. В районе консульства усилены меры безопасности с привлечением полиции и рейнджеров. Из-за акции протеста было перекрыто движение на ключевых магистралях города. Власти организовали перенаправление транспортных потоков.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Израиль назвал ее «Рычание льва». США — «Эпическая ярость». Цели операции обозначил президент США Дональд Трамп. Первая — смена власти в Иране. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.