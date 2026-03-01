У посольства США в Багдаде произошли стычки между протестующими и полицией

Иракские силы безопасности пресекли попытку сторонников шиитских вооруженных формирований пройти к посольству США в укрепленной «зеленой зоне» Багдада, сообщил корреспондент Shafaq News.

Акция прошла в центре столицы. Митингующие призывали к мести за смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов. Данных о жертвах не поступало.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Израиль назвал ее «Рычание льва». США — «Эпическая ярость». В результате ударов погиб Али Хаменеи, а также несколько его родственников, среди которых есть дочь и внук. Власти Ирана объявили 40-дневный траур. КСИР пообещал отомстить за лидера страны, анонсировав «самую ожесточенную наступательную операцию» в истории страны.