СК возбудил дело о нарушении прав жильцов в Батайске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Батайске Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел в здании 1954 года постройки на пр. Литейном. Несмотря на капитальный ремонт, проведенный в 2013 году, в доме более десяти лет протекает крыша. Это привело к деформации перекрытий.

В феврале 2025 года в одной из квартир обрушились потолочные конструкции. Пострадавших удалось избежать. При этом строение не было признано аварийным, а расселение граждан не планируется.

Бастрыкин дал указание руководителю следственного управления СК по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования. Исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом ведомства.

В настоящее время в региональном следственном управлении проводится процессуальная проверка.

Валентина Любашенко