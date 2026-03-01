Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Донские спасатели МЧС потушили четыре пожара за сутки

Подразделения МЧС по Ростовской области за 28 февраля отреагировали на шесть чрезвычайных происшествий. Спасатели потушили четыре техногенных пожара и ликвидировали последствия двух автоаварий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве сообщили, что в ходе аварийно-спасательных работ удалось спасти двух человек. Все операции проходили в оперативном режиме, привлеченные силы и средства сработали слаженно.

Для устранения последствий ЧП к работе привлекли 108 специалистов и 27 единиц спецтехники, включая пожарные расчеты и аварийно-спасательные бригады.

Валентина Любашенко

