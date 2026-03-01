Свыше половины соискателей Дона применяют ИИ для поиска работы

Более половины соискателей Ростовской области применяют искусственный интеллект при поиске работы. Об этом сообщает пресс-служба крупной рекрутинговой платформы России.

Согласно исследованию, основные сферы использования ИИ за пределами трудоустройства включают работу (48%), учебу (37%) и личные задачи (32%). Однако именно в карьерных вопросах технологии демонстрируют наиболее значительное воздействие.

Шесть из десяти респондентов применяли искусственный интеллект в различных форматах при трудоустройстве. Чаще всего технологии использовались для написания резюме (32%) и профориентации с подбором подходящих специальностей (32%). Четверть опрошенных (26%) привлекали ИИ для подготовки к собеседованию, 21% — для составления сопроводительных писем, 13% — для помощи непосредственно во время интервью.

Треть участников опроса (33%) выразили удовлетворение результатами использования ИИ при поиске работы. Еще 44% затруднились с определенной оценкой, поскольку рассматривают технологии как вспомогательный инструмент, а не универсальное решение. Неудовлетворенными остались 23% респондентов, главным образом из-за завышенных ожиданий или некорректных запросов к системе.

«Сегодня ИИ воспринимается не просто как текстовый генератор, а интеллектуальный помощник, способный прочитать профессиональный путь и сделать его более понятным и выгодным»,— пояснила Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.

Валентина Любашенко