«Аэрофлот» отменил рейсы в ОАЭ до 3 марта

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) отменила рейсы в Дубай и Абу-Даби с вылетом до 12:30 3 марта по местному времени (11:30 мск) из-за продления ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ. Сообщение размещено в Telegram-канале перевозчика.

Пассажирам предложено переоформление билетов на ближайшие даты при наличии мест либо вынужденный возврат средств. Уведомления направляются по контактам, указанным при бронировании. При досрочном снятии ограничений компания намерена немедленно возобновить полеты.

Минтранс РФ и Росавиация корректируют расписание из-за закрытия неба в странах Ближнего Востока. Утром отменены 62 рейса между Россией и государствами региона: российские перевозчики отменили 38 рейсов, иностранные — 31. Более 75% отмен пришлось на направления в ОАЭ. Страна закрыла воздушное пространство для гражданской авиации 28 февраля.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп заявил о продолжении атак еще неделю. В ответ Иран нанес удары по Израилю и Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ, где размещены американские военные базы.