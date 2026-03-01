В Ростове-на-Дону полиция ищет водителя, сбившего насмерть пешехода

В Ростове-на-Дону неизвестный водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места происшествия. Инцидент случился утром 1 марта на подъезде к зоне отдыха, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло в 06:37 на 3-м километре автодороги, ведущей к зоне отдыха города. По предварительным данным, неустановленный водитель на неизвестном автомобиле совершил наезд на мужчину, личность которого пока не установлена.

Пешеход скончался на месте происшествия. Водитель покинул место аварии, не оказав помощи пострадавшему.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают личность погибшего.

Валентина Любашенко