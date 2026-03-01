На Дону экспертиза отпечатков пальцев помогла раскрыть 628 дел за 12 месяцев

В Ростовской области за 2025 год дактилоскопические исследования помогли раскрыть более 600 преступлений. Об этом сообщили журналистам во время пресс-тура в экспертно-криминалистическую службу регионального МВД.

Здесь пояснили, что в течение 2025 года на экспертный учет поступило 1,7 тыс. преступлений, при расследовании которых были обнаружены и изъяты материальные улики. Чаще всего встречались отпечатки подошв обуви — их нашли в 1,3 тыс. инцидентах. В 381 случае эксперты обнаружили следы, оставленные орудиями взлома. В базы данных внесли 98 портретных изображений лиц, подозреваемых в совершении противоправных деяний. В 139 эпизодах криминалисты зафиксировали и исследовали отпечатки протекторов автомобильных шин.

Система экспертно-криминалистических учетов продолжает играть ключевую роль в раскрытии преступлений. Наибольшее количество совпадений по отпечаткам рук — 628 — установили при расследовании преступлений против собственности. В этой категории лидируют кражи из жилищ, которых было 151, рассказал руководитель экспертно-криминалистического центра главного управления МВД полковник полиции Роман Семянов.

По словам начальника службы, проведенный анализ данных убедительно демонстрирует повышение эффективности использования трасологических исследований в деятельности правоохранительных органов. За последние пять лет наблюдается значительный рост соответствующих показателей, который составил приблизительно 18,3%

Валентина Любашенко