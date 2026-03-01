На Дону расширили список запрещенных для мигрантов профессий

В Ростовской области с 1 марта начали действовать дополнительные ограничения на привлечение иностранной рабочей силы, работающей по патентам. Соответствующий указ подписал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Согласно документу, иностранным работникам поэтапно запретят трудоустройство в сфере драгоценных металлов и фитнеса. Ограничения действуют до конца 2026 года.

Начиная с 1 апреля, к уже существующим ограничениям добавятся: оптовая продажа еды, напитков и табака, почтовые и курьерские услуги, транспортировка нефти и газа по трубам, а также все виды железнодорожных и автомобильных перевозок, включая работу в такси.

Валентина Любашенко