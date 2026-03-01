РЭРЗ повысил показатель зрелости производства до 2,78 балла в 2026 году

Ростовский ЭРЗ повысил показатель зрелости производственной системы на 16 пунктов до уровня 2,78 балла, став лидером среди всех предприятий компании «Желдорреммаш». Результат подтвердили специалисты центрального аппарата «Желдорреммаша» в ходе комплексного аудита предприятия в феврале 2026 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По информации ведомства, завод оценивали по восьми направлениям по шкале от 0 до 5 баллов: менеджмент, подготовка производства, производство, охрана труда, качество, цепочка поставок и техническое развитие. Лучшие результаты РЭРЗ продемонстрировал в сферах «Цепочка поставок» и «Техническое развитие». Комиссия также отметила значительный рост вовлеченности руководителей и сотрудников производственных цехов в процессы модернизации.

«Производственная система TOS внедряется на РЭРЗ с 2023 года. За этот период коллектив провел масштабные преобразования: внедрил успешные практики, усилил контроль соблюдения стандартов, с 2025 года использует терминалы сбора данных на складах. Также подготовили справочники для новых сотрудников и лучших практик. Впереди— выход на интегральную оценку эффективности в 3 балла»,— заявил директор завода Сергей Едрышов.

Валентина Любашенко