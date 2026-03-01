В Сочи за неделю очистили 6,6 км ливневых сетей на 37 улицах

За прошедшую неделю на территории Сочи специалисты очистили 6,6 км ливневых сетей на 37 улицах и вывезли 34,7 куб. м иловых отложений и грунта. Отремонтировано шесть металлических решеток ливнестоков. Об итогах работы городских коммунальных предприятий в своем Telegram-канале рассказал глава города Андрей Прошунин.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

За неделю специалисты собрали около 5 тыс. т коммунальных отходов. Для этого ежедневно задействовали 82 единицы техники. Также устранены нештатные ситуации на тепловых сетях по улицам Соколова, Поярко, Звездная и Новороссийское шоссе.

Сотрудники «Водоканала» приступили к работам по перекладке 30 м канализационных сетей на улице Навагинской. В районе лесного массива села Пластунка заменили аварийный участок трубопровода. На сетях за неделю устранили 107 утечек и 111 засоров.

«Каждое сообщение — это повод выявить причину, принять меры и улучшить качество жизни наших горожан. Системная обратная связь помогает делать наш любимый Сочи красивее и комфортнее. Благодарен жителям за такое продуктивное взаимодействие»,— заявил Андрей Прошунин.

Алина Зорина