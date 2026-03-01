На Дону на 49% жителей не готовы снижать зарплатные ожидания

Почти половина работников и соискателей Ростовской области не готовы снижать зарплатные запросы при поиске новой работы, показало исследование hh.ru.

По данным портала, доля тех, кто отказывается уменьшать свои ожидания, составляет 49% и держится на стабильном уровне с третьего квартала 2025 года. При этом 31% опрошенных готовы пойти на уступки в вопросах оплаты труда, еще около 20% затруднились с ответом.

Исследование показало, что с ростом профессионального опыта доля готовых снижать зарплатные ожидания сокращается. В группе 25-34 лет таких 29%, а среди 35-44 лет — всего 26%. После 45 лет гибкость вновь начинает расти: в категории 55+ уже 36% респондентов готовы рассматривать снижение зарплаты.

«По мере роста профессионального опыта доля готовых снижать зарплатные ожидания сокращается»,— комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Наиболее категоричными в вопросах зарплаты оказались соискатели из сферы медицины и фармацевтики, розничной торговли, производства и логистики — в этих областях 55% и более участников опроса не готовы уступить в зарплатных запросах. Высокую долю отказов также показывают специалисты по закупкам (53%), менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов, административный персонал, сотрудники автомобильного бизнеса (по 52%), а также преподаватели и ученые (51%).

Среди регионов, жители которых не готовы снижать оплату, лидирует Волгоградская область (51% респондентов). На втором месте — Ростовская область (49%), на третьем — Краснодарский край (46%). По 44% участников опроса не готовы уменьшать зарплатные ожидания в Астраханской области и Адыгее.

Валентина Любашенко