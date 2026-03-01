ХК «Ростов» победил «Динамо-Алтай» в овертайме 2:1

Хоккейный клуб «Ростов» в домашнем поединке 28 февраля обыграл барнаульское «Динамо-Алтай» со счетом 2:1 в овертайме. Основное время закончилось вничью, но ростовчане сумели добиться успеха в дополнительный период. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Фото: пресс-служба ХК «Ростов»

В первой трети ростовчане провели семь минут в большинстве, включая пятиминутное удаление капитана гостей Александра Сорокина за толчок клюшкой Данилы Климова. «Кондоры» превзошли соперника по броскам 21-5, однако именно барнаулец Артем Кокшаров поразил ворота за 12 секунд до сирены — 0:1.

Во втором периоде хозяева сравнял счет благодаря голу в численном преимуществе Евгения Цалпанова — 1:1. Третья двадцатиминутка прошла без нарушений и заброшенных шайб.

В овертайме Олег Седанцов обеспечил донской команде вторую победу подряд, поразив ворота броском на неудобной высоте для вратаря Никиты Дианова — 2:1.

Валентина Любашенко