Над Ростовской областью уничтожен один БПЛА ночью 1 марта

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над шестью регионами страны в ночь на 1 марта. Все беспилотные летательные аппараты относились к самолетному типу, сообщили в Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, больше всего дронов — восемь единиц — сбили над Брянской областью. По семь беспилотников уничтожили в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей. Над Тульской и Орловской областями перехватили по два летательных аппарата, еще один БПЛА ликвидировали над Ростовской областью.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что над один БПЛА уничтожен прошедшей ночью в Кашарском районе Ростовской области.

Валентина Любашенко