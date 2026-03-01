Экспорт ТАНТК им. Г. Н. Бериева снизился с 70% до 19% в 2026 году

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева завершил 2025 год с убытком 5 млрд рублей при сокращении выручки в 3,8 раза до 3,8 млрд рублей. Годом ранее предприятие получило прибыль 1,2 млрд рублей, сообщает издание «Город N».

Причиной резкого ухудшения финансовых показателей стало падение экспортных поставок. Если в 2024 году почти 70% выручки приходилось на поставки воздушных судов и деталей на экспорт, то в 2025-м эта доля составила лишь 19%.

До 2025 года завод демонстрировал рекордные результаты. В 2023 году выручка достигла 13,5 млрд рублей, в 2024-м — 14,6 млрд рублей.

Предприятие специализируется на производстве гидросамолетов, амфибий, летательных аппаратов различного назначения, а также интеграции систем радиолокационного дозора. ТАНТК входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, подконтрольную госкорпорации «Ростех».

За последние десять лет комплекс завершал с прибылью только 2016, 2023 и 2024 годы. Для решения финансовых проблем в 2021-м ОАК выкупила 82,5% дополнительной эмиссии на 18,6 млрд рублей. В 2023-м запустили новую допэмиссию. К концу 2025 года из запланированных 17,8 млн обыкновенных акций разместили 2,6 млн по 500 рублей за штуку, увеличив капитал на 1,3 млрд рублей.

Согласно корпоративному отчету, в 2026 году и далее ТАНТК продолжит выполнение гособоронзаказа, производство продукции двойного назначения и работу на гражданских рынках. На конец 2025-го предприятие авансировало закупку услуг и пополнение запасов более чем на 6 млрд рублей, что свидетельствует о наличии заказов.

Валентина Любашенко