На севере Израиля перехватили БПЛА, который был запущен из Ирана. В регионе прозвучали сирены, оповещающие о воздушной атаке. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Сообщение ЦАХАЛ было опубликовано вскоре после того, как Корпус стражей исламской революции пообещал начать «самую ожесточенную наступательную операцию» в истории страны. Она станет ответом на гибель аятоллы Хаменеи, заявляли в КСИР.

Иранские военные пообещали, что операция начнется уже в ближайшее время. Президент Масуд Пезешкиан также заявил, что стороны, участвовавшие в убийстве аятоллы, пожалеют о содеянном.