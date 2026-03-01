Президент Ирана пообещал отомстить за смерть верховного лидера Хаменеи

Иран не оставит без ответа гибель верховного лидера Али Хаменеи, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Это великое преступление никогда не останется без ответа... На этот раз мы также со всей мощью и твердостью, опираясь на исламскую умму и свободных людей мира, заставим исполнителей и заказчиков этого великого преступления пожалеть о содеянном»,— написал господин Пезешкиан в Telegram.

Он назвал погибшего аятоллу «образцом самопожертвования и сопротивления». «Всесторонность и владение современными науками, мудрость, дальновидность, чистая вера, искренность в делах... надежда и упование на Всевышнего Господа были выдающимися чертами этой великой личности, которые редко можно встретить в политическом лидере»,— заявил он.

Ранее государственные СМИ Ирана подтвердили гибель Али Хаменеи. Аятолла погиб еще вчера утром при ударах США и Израиля. При ударе США и Израиля также погибли несколько родственников аятоллы.