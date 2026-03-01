В соцсетях Хаменеи появился первый пост с начала войны с США

На странице верховного лидера Ирана Али Хаменеи в соцсети X был опубликован пост на персидском языке. Эта первая публикация на страницах в соцсетях аятоллы с момента удара США и Израиля по исламской республике.

«Во имя Хайдара, мир ему»,— написано в публикации. К сообщению прикреплен рисунок, на котором изображен человек в белом одеянии, вооруженный сверкающих мечом.

«Хайдар» — одно из имен имама Али ибн Абу Талиба. Это зять пророка Мухаммеда — фигура особо почитаемая у шиитов, символизирующая мужество и воинскую доблесть.

Пост был опубликован за несколько минут до того, как президент США Дональд Трамп объявил о смерти аятоллы. Власти Ирана гибель Али Хаменеи отрицают.