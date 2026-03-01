Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп: Хаменеи мертв

Президент Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при атаке США и Израиля по исламской республике.

«Он (Али Хаменеи.— "Ъ") не смог скрыться от нашей разведки и высокотехнологичных систем слежения, и в тесном сотрудничестве с Израилем ни он, ни другие лидеры, убитые вместе с ним, ничего не могли поделать»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США назвал произошедшее «единственным шансом для иранского народа вернуть свою страну». «Мы слышим, что многие из их КСИР, военных и других сил безопасности и полиции больше не хотят воевать и просят о предоставлении иммунитета»,— заявил Дональд Трамп.

Власти Ирана вчера вечером отрицали смерть аятоллы. Иранское агентство Tasnim сообщало, что господин Хаменеи сейчас находится в оперативном штабе и оттуда «лично руководит военными действиями». Об этом же заявляли представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

О гибели верховного лидера сообщали западные агентства со ссылкой на источники в Израиле. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что на гибель Али Хаменеи «указывают многие признаки».

Чем известен верховный лидер Ирана Али Хаменеи

