Власти Ирана опровергли смерть верховного лидера Али Хаменеи

Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи жив и находится в безопасности. Об этом он заявил в интервью Sky News. Об этом же ранее сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в разговоре с NBC News.

Иранское агентство Tasnim также опровергло информацию о гибели верховного лидера страны. Со ссылкой на источник оно сообщило, что аятолла сейчас находится в оперативном штабе и оттуда лично руководит военными действиями.

Власти Израиля утверждают, что господин Хаменеи погиб в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране сегодня утром. Об этом сообщили несколько изданий и агентств со ссылкой на неназванных израильских чиновников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что на гибель Али Хаменеи «указывают многие признаки».

Сегодня днем, через несколько часов после первых ударов США и Израиля по Ирану, в сети появились спутниковые снимки, которые зафиксировали, что при ударах резиденция Хаменеи в Тегеране была полностью уничтожена. Власти Ирана анонсировали на вечер обращение аятоллы к народу, но позже оно было отменено.