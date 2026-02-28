Reuters: верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране сегодня утром. Тело аятоллы нашли в руинах разрушенного комплекса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Фото: Akhtar Soomro / Reuters Портрет верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Помимо Reuters, такую же информацию от неназванного высокопоставленного израильского чиновника распространили американское издание Axios, израильский «12 канал», газета Times of Israel, израильская радиостанция Kan.

Примерно за час до этих сообщений премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал на брифинге: «Сегодня утром в результате мощного внезапного удара мы разрушили комплекс зданий тирана Хаменеи... Многие признаки указывают на то, что Али Хаменеи больше не с нами».

Власти Ирана о смерти Хаменеи не сообщали. Днем глава МИД Ирана Аббас Аракчи сказал, что, «насколько ему известно», Али Хаменеи жив. Однако анонсированное на вечер обращение аятоллы к народу было отменено. Сегодня днем — спустя несколько часов после первых ударов США и Израиля по Ирану — появились спутниковые снимки, зафиксировавшие полное разрушение резиденции Хаменеи в Тегеране.