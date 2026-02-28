Нетаньяху заявил о множестве признаков смерти Хаменеи
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи указывает множество признаков. Об этом господин Нетаньяху сказал во время обращения по израильскому телевидению.
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
«Сегодня утром в результате мощного внезапного удара мы разрушили комплекс зданий тирана Хаменеи...Многие признаки указывают на то, что Али Хаменеи больше не с нами»,— сказал израильский премьер. О смерти верховного лидера Ирана сообщил также 12-й канал со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана. При ударах по 24 провинциям республики погибло свыше 200 человек. Были атакованы резиденции президента Ирана Масуда Пезешкиана и Али Хаменеи. Сегодня 12-го канал сообщал, что Али Хаменеи с большой долей вероятности погиб. Иранские власти опровергали эти сообщения. Источники Al Mayadeen сообщили, что верховный лидер республики жив. Сейчас он руководит боевыми действиями из оперштаба.
