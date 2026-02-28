Axios: США и Израиль будут бомбить Иран минимум пять дней

Совместная военная кампания США и Израиля по атакам на Иран рассчитана минимум на пять дней. Об этом сообщил Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По словам собеседника издания, сроки операции могут зависеть от судьбы верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В интервью Axios президент США Дональд Трамп назвал главной причиной военной операции в Иране нежелание иранской стороны заключать ядерную сделку. «Иранцы приближались к соглашению, а потом отступали, приближались и снова отступали. Из этого я понял, что они на самом деле не хотят сделки»,— сказал господин Трамп. По его словам, для восстановления после ударов США и Израиля Ирану понадобиться несколько лет.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана. С израильской стороны она называется «Рычание льва», с американской — «Эпическая ярость». Под удар попали резиденции президента Ирана Масуда Пезешкиана и Али Хаменеи. Высокопоставленный израильский чиновник сообщил Reuters, что Али Хаменеи убит, тело нашли под руинами его дворца. До этого иранская сторона опровергала информацию о гибели верховного лидера.

