Трамп рассказал о вариантах США по выходу из конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть разные варианты по выходу из конфликта с Ираном. По его словам, конфликт можно затянуть или закончить за несколько дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«У меня много вариантов выхода из этой кампании — я могу затянуть ее и захватить все или закончить за несколько дней и сказать иранцам, что мы снова увидимся через несколько лет, если они начнут восстанавливаться. В любом случае, им потребуется несколько лет, чтобы оправиться от этой атаки», — заявил американский президент в интервью израильскому 12-му каналу.

Дональд Трамп отметил, что во время переговоров в Женеве американская и иранская стороны были близки к сделке. Однако потом «иранцы отступили». «Так я понял, что они на самом деле не хотели сделки»,— сказал господин Трамп.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана. С израильской стороны она называется «Рычание льва», с американской — «Эпическая ярость». Под удар попали резиденции президента Ирана Масуда Пезешкиана и верховного лидера республики Али Хаменеи. Погибли более 200 человек, свыше 700 ранены. Дональд Трамп предложил иранским военнослужащим сложить оружие или умереть.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лев зарычал и яростно прыгнул».