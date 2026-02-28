Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп рассказал о вариантах США по выходу из конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть разные варианты по выходу из конфликта с Ираном. По его словам, конфликт можно затянуть или закончить за несколько дней.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«У меня много вариантов выхода из этой кампании — я могу затянуть ее и захватить все или закончить за несколько дней и сказать иранцам, что мы снова увидимся через несколько лет, если они начнут восстанавливаться. В любом случае, им потребуется несколько лет, чтобы оправиться от этой атаки», — заявил американский президент в интервью израильскому 12-му каналу.

Израиль и США атаковали Иран

Дональд Трамп отметил, что во время переговоров в Женеве американская и иранская стороны были близки к сделке. Однако потом «иранцы отступили». «Так я понял, что они на самом деле не хотели сделки»,— сказал господин Трамп.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана. С израильской стороны она называется «Рычание льва», с американской — «Эпическая ярость». Под удар попали резиденции президента Ирана Масуда Пезешкиана и верховного лидера республики Али Хаменеи. Погибли более 200 человек, свыше 700 ранены. Дональд Трамп предложил иранским военнослужащим сложить оружие или умереть.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лев зарычал и яростно прыгнул».

Фотогалерея

Операция Израиля и США в Иране. Фото

Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Фото: ISNA / AP

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

