В Бахрейне под удар Ирана попали несколько жилых зданий

Иран ударил по многоэтажным жилым зданиям в столице Бахрейна Манаме. Об этом сообщила пресс-служба МВД королевства.

«Гражданская оборона продолжает тушение пожаров и спасательные операции на пострадавших участках. Более подробная информация будет опубликована позже»,— сообщило министерство в соцсети X.

МИД Бахрейна решительно осудило удары Ирана по королевству и по территориям других стран — Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Иордании. «Эти атаки представляют собой вопиющее нарушение их суверенитета, безопасности и стабильности, угрожают безопасности и жизни мирных жителей и игнорируют все международные законы»,— отметило министерство.

Сегодня Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание 4» в ответ на атаку со стороны США и Израиля. Силы исламской республики ударили по американским базам на Ближнем Востоке и разведывательным центрам США. Соединенные Штаты и Израиль ударили по 20 провинциям республики. Саудовская Аравия и ОАЭ закрыли небо для полетов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лев зарычал и яростно прыгнул».