Россия запросила заседание Совета МАГАТЭ раньше запланированной сессии

Россия запросила у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провести специальное заседание Совета управляющих в понедельник до запланированной в этот день сессии. Об этом сообщил в соцсети X постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Господин Ульянов опубликовал у себя на странице заявление МИД РФ. В нем министерство призывает МАГАТЭ и ООН дать оценку «безответственным действиям, направленным на разрушение мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке».

До этого пресс-служба МАГАТЭ сообщала, что агентство не зафиксировало изменения радиологической обстановки в Иране из-за атак Израиля и США. «МАГАТЭ внимательно следит за развитием событий на Ближнем Востоке и призывает к сдержанности во избежание любых угроз ядерной безопасности для населения региона»,— писало агентство в соцсети X.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана и ударили по 20 провинциям республики. Удары пришлись в том числе на города, где расположены ядерные объекты республики — Исфахан и Бушир. Иран в ответ ударил ракетами по Израилю и военным объектам США в нескольких странах региона.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лев зарычал и яростно прыгнул».