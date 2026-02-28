Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россия запросила заседание Совета МАГАТЭ раньше запланированной сессии

Россия запросила у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провести специальное заседание Совета управляющих в понедельник до запланированной в этот день сессии. Об этом сообщил в соцсети X постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Господин Ульянов опубликовал у себя на странице заявление МИД РФ. В нем министерство призывает МАГАТЭ и ООН дать оценку «безответственным действиям, направленным на разрушение мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке».

Израиль и США атаковали Иран. Онлайн-трансляция

Читать далее

До этого пресс-служба МАГАТЭ сообщала, что агентство не зафиксировало изменения радиологической обстановки в Иране из-за атак Израиля и США. «МАГАТЭ внимательно следит за развитием событий на Ближнем Востоке и призывает к сдержанности во избежание любых угроз ядерной безопасности для населения региона»,— писало агентство в соцсети X.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана и ударили по 20 провинциям республики. Удары пришлись в том числе на города, где расположены ядерные объекты республики — Исфахан и Бушир. Иран в ответ ударил ракетами по Израилю и военным объектам США в нескольких странах региона.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лев зарычал и яростно прыгнул».

Фотогалерея

Операция Израиля и США в Иране. Фото

Предыдущая фотография
Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Фото: ISNA / AP

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Следующая фотография
1 / 20

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Фото: ISNA / AP

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Смотреть

Новости компаний Все