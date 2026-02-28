Юбилей с камнями, авангардом и Екатериной Великой

На площадках Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ), которому 1 апреля исполнится 90 лет, в течение года пройдет 27 выставочных проектов. В экспозиции войдут работы из собрания Государственного Эрмитажа и Центра визуальной культуры Beton, частных коллекций. В пространстве музея пройдет фестиваль камня «Грани» и выставка работ участников XV Всероссийского молодежного конкурса ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-мастера». С программой мероприятий ознакомилась София Паникова.



Презентация выставочного плана Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ)

Фото: София Паникова Презентация выставочного плана Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ)

Фото: София Паникова

Презентация выставочной программы ЕМИИ на 2026 год прошла в Центре истории камнерезного дела имени Денисова-Уральского. Площадка стала новым экспозиционным пространством для временных показов. Первым стал проект о мастерах ювелирного и камнерезного дела «"Рифей" — лаборатория камня», который напрямую связан с историей региона. После его сменит выставка «Самоцветы Сибири», посвященная предприятию «Байкалкварцсамоцветы».

Часть мероприятий запланирована к 90-летию ЕМИИ. Ключевым событием станет масштабный проект, посвященный Екатерине Великой и ее связи с уральским регионом. Выставку «Екатерина Великая. Блеск престола и мощь Урала» разделят на две части: одна будет представлена в Главном здании ЕМИИ на Плотинке, другая — в центре «Эрмитаж-Урал». Директор музея Никита Корытин пообещал, что будет представлено более 300 предметов.

Следующая выставка «Между двумя войнами» в центре «Эрмитаж-Урал» будет касаться искусства Европы и США 1918-1939 годов, где представят живопись и графику.

В рамках формата «выставка одного шедевра» будут продемонстрированы механические дрожки, созданные в Нижнем Тагиле. Экспонат будет стоять в новом пространстве Главного здания — Арке. На этом «выставки одного шедевра» закончатся, их сменит формат пятилетнего цикла античного искусства.

Серию выставок, посвященных античной эпохе, откроет «Полис — это люди, а не стены и пустые корабли». «Почему мы пошли таким путем? Каждый раз "выставка одного шедевра" была из совершенно разных коллекций, собраний, с разной идеей. Мы решили вокруг этого проекта консолидировать лекционный материал. Мы являемся Эрмитажным центром, носителем культуры, которая должна базироваться на античности»,— пояснил Никита Корытин.

Сюрпризом этой весны станет выставка «Подвиг спасения» художницы Ольги Волковой в центре «Эрмитаж-Урал». К пятилетию центра в его мемориальную экспозицию на время будут добавлены два масштабных полотна, связанные с темой эвакуации коллекций Эрмитажа в Свердловск в годы Великой Отечественной войны. Реалистичные картины в деталях реконструируют драматичную атмосферу подготовки шедевров к отправке в эвакуацию. Сцены упаковки картин разворачиваются в узнаваемых пространствах «Большого итальянского Просвета» и зала Рембрандта.

Следующий грандиозный проект — коллекция «Царское Село». Летняя выставка в Главном здании ЕМИИ представит зрителям сокровища летней парадной императорской резиденции.

Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) Никита Корытин

Фото: София Паникова Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) Никита Корытин

Фото: София Паникова

Никита Корытин добавил, что музей готовит программу по атрибуции необработанных произведений для уточнения автора, времени создания, художественной школы и других деталей. Команда музея запланировала серию лекций «Автор неизвестен». В роли научного руководителя проекта выступит историк-искусствовед Виктория Маркова. Программа уже объединила 60 музеев, в которых есть коллекции западноевропейского искусства. «В 2028 году у нас будет выставка лучших шедевров старых мастеров из собраний региональных музеев»,— пообещал господин Корытин.

Осенью музей представит уникальный проект от собрания «Красота небесная и земная» из частной закрытой коллекции, которую нигде ранее не показывали. Экспозиция в центре «Эрмитаж-Урал» соберет живопись ведущих национальных школ Европы — итальянской, голландской и фламандской — от Ренессанса до барокко, а также предметы прикладного искусства.

В Главном здании ЕМИИ уже открылся проект, связывающий две выставки «Два авангарда» и «Над авангардом». Показ раскрыл историю беспредметного искусства, историю абстракции в отечественном искусстве XX века. В экспозицию вошли работы из фондов музея и частной коллекции российского искусства Антона Козлова. Среди них как работы родоначальников жанра Малевича, Кандинского, Родченко, так и современных «Синих носов», Анны Желудь, Романа Сакина и группы «МишМаш». Музей долго шел к сотрудничеству с коллекционером Антоном Козловым (Москва). Никита Корытин надеется, что сотрудничество приведет к пополнению фондов музея работами современных авангардистов. Это позволит реализовать будущие выставки абстрактного искусства в большем объеме.

Монографическая весенняя выставка Аркадия Петрова «Рожденный в СССР» пройдет в центре «Эрмитаж-Урал». По словам директора музея, художник на протяжении всей своей карьеры заигрывал с наивом. Он стремительно менялся каждые 10 лет и эту историю покажут в Большом выставочном зале.

Один из самых зрелищных проектов лета — «Персональная выставка Глеба Богомолова», одного из самых значительных фигур в андеграундном искусстве Ленинграда второй половины XX века и начала XXI века. Музей собрал вещи из его мастерской, семейного архива и Галереи Марины Гисич.

Зимой в выставочном пространстве пройдет персональная выставка челябинского художника Константина Фокина «Неизданное». Показ станет продолжением проекта «Поединок с вечностью», реализованный ЕМИИ в 2023-2024 годах. На этот раз экспозиция представит малоизвестные графические произведения. В мастерской Константина Фокина сохранилось около 2000 листов печатной графики, рисунков, набросков, гравюр и акварельных работ.

Важным событием лета станет выставка работ Бориса Отарова «Искусство вместо беды». Художник принадлежит к поколению фронтовиков, переживших катастрофу Второй мировой войны, а после вынужденных воссоздавать свое мирное существование заново. Его творчество — один из примеров альтернативной программы советского искусства второй половины XX века. Автор широко известен в узких кругах. Его работы дополнит ряд предметов из музея армянской культуры «Тапан».

В конце лета на персональной выставке покажут работы Виктора Реутова из собрания ЕМИИ. В пространстве Северной антресоли будет выставка его графики и живописи, созданными за 60 лет плодотворной работы.

Осень начнется с масштабного показа графики Алексея Лебедева из частных собраний на площадке Главного здания. Проект охватит многогранное творчество свердловского графика, скульптора и искусствоведа. «Мы предъявим большое графическое наследие из трех частных собраний: двух коллекционеров из Екатеринбурга и одного европейца»,— отметил Никита Корытин.

Выставка «Быль и небывальщина» вместе с камерной экспозицией «Александр Лысяков. Художник, кузнец, философ» уже представлены в Музее наивного искусства. Позже ее сменит выставка живописи на дереве «Какой во мне смысл?» Дмитрия Бухрова. Персональный выставочный проект представит более 50 работ московского художника. Автор работает не с холстом, а многовековыми досками из разобранных изб и церквей. Творческий метод живописца строится на тонком диалоге с иконописной традицией.

Еще один показ наивного искусства начнется летом с проекта «Остров Тарабаров» из собрания Сергея Тарабарова и Евгении Черепниной.

Осенью на площадке музея наива откроется персональная выставка живописи из московских собраний художницы-самоучки Кати Медведевой. Событие будет приурочено к 90-летию легенды наивного искусства. Ее творчество отличается импровизационным характером, романтической экспрессией и масштабностью мышления. Не смотря на жизненные трудности и поздний старт карьеры, публика влюбилась в ее работы. Колористические решения в живописи художницы были высоко оценены Марком Шагалом.

Партнеры ЕМИИ из Центра визуальной культуры Beton в конце года представят необычный материал в фотопроекте «Япония эпохи Мэйдзи в фотографиях и артефактах». Выставка посвящена уникальному периоду конца XIX века, когда Япония открылась миру после долгой изоляции. В экспозицию вошли редкие снимки из японских фотоателье того времени, искусно раскрашенные вручную.

Завершит юбилейный год проект из музейных и частных собраний — «Тобольская резная кость». Миниатюры из кости — уникальный промысел, главной отличительной чертой которого стала объемная резьба. С течением времени основными темами творчества косторезов стали жизнь коренных народов Сибири, сказки и былины, быт советского человека.

София Паникова