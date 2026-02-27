В Музее наивного искусства открылась персональная выставка Александра Лысякова

В Екатеринбурге в Музее наивного искусства подготовили камерную экспозицию «Александр Лысяков. Художник, кузнец, философ», приуроченную к его 80-летию.

Александр Лысяков родился 18 февраля 1946 года в селе Можары (Рязанская область). После службы в армии он остался в Свердловске, где работал фотокорреспондентом газеты «На смену». Начал рисовать, не имея профессионального образования, и вошел в круг таких уральских художников, как Евгений Малахин (Старик Букашкин), Миша Брусиловский, Виталий Волович, Геннадий Мосин. С конца 1970-х увлекся кузнечным делом. Организовал знаменитую кузню на Шарташе.

На выставке 25 работ. Среди них и большая работа «Белый теленок с голубыми глазами», которую автор называет автопортретом, и знаменитая «Полина» (портрет его дочери в красном колпаке), и «Портрет Евгения Малахина в красном берете».

Часто встречается в произведениях Александра Лысякова изображение рыб. На протяжении длительного периода он «страдал этой образностью»: писал рыб с крестиками или изображал их похожими на иконы.

«Он очень аккуратен в своем творчестве, при этом очень честен и полон любви»,— отметила куратор выставки Елена Тимошенко.

Выставка будет работать до 12 апреля.

Напомним, ранее к 80-летию Александра Лысякова в Музее Миши Брусиловского открылась выставка «Мое сокровище», на которой представлены его произведения из металла и дерева.

София Паникова