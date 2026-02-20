Екатеринбург погрузился в абстракцию

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) одновременно открылись две выставки — «Два авангарда» и «Над авангардом», объединившие работы русского авангарда начала XX века, советского неофициального искусства и современных художников. Проект реализован совместно с московским коллекционером Антоном Козловым. С ретроспективой беспредметного творчества ознакомилась София Паникова.

Выставки «Два авангарда» и «Над авангардом» расположились на двух этажах главного корпуса ЕМИИ. Они связаны между собой темой диалога с наследием русского авангарда.

Проект «Два авангарда» объединил работы пионеров русского авангарда 1910-1920 годов из собрания ЕМИИ с произведениями андеграундных художников 1950-1980 годов из коллекции Антона Козлова.

Антон Козлов — коллекционер российского современного искусства, автор проекта «Пока все дома у Антона», в котором рассказывает о предметах своей коллекции вместе с экспертами. В прошлом занимался бизнесом. Формировать собрание начал весной 2019 года. На данный момент коллекция насчитывает более 1 тыс. произведений порядка ста художников, охватывая период с 1957 года по настоящее время. В 2023 году стал одним из основателей фонда поддержки и развития современного коллекционирования «Новые коллекционеры». Фонд изучает и популяризирует практики коллекционирования через выставочные, образовательные и просветительские форматы.

Экспозиция позволит проследить связь между основными течениями русского авангарда и практикой художников советского неофициального искусства, которые обращались к беспредметности.

Показ начинается с живописных абстракций Василия Кандинского, Бориса Турецкого и Элия Белютина. На соседней стене — работа Фарида Богдалова «Рыба московского авангарда» (1990–1992) в виде большого домино, в котором собраны произведения 28 художников.

Далее расположены четыре раздела, которые посвящены неофициальному советскому искусству 1950–1980 годов — «второму авангарду». В период «оттепели» на молодых художников обрушилось разнообразие тематических источников. В СССР стали попадать ранее недоступные журналы и каталоги, проводились иностранные выставки, на которых можно было увидеть самые громкие имена западной арт-сцены. Художники получили возможность увидеть произведения авангардистов в запасниках Третьяковской галереи и в собрании легендарного коллекционера Георгия Костаки.

Куратор выставки Галина Шубина пояснила, что экспозиция показывает объемную картину развития советского неофициального искусства. Например, в цикле «Сигнальная система» (1959) Юрия Злотникова. Он изучал психофизиологические, моторные реакции человека и создал собственную визуальную систему знаков. Каждый элемент на белом листе транслирует значение, связанное с человеческим восприятием: «Красный активирует наше состояние. Зеленый действует успокаивающе. Точка концентрирует внимание, а длинную линию зрение изучает на протяжении какого-то времени»,— рассказала она.

Напротив выставлены работы художников-кинетистов, которые создавали сложные объекты. Для создания такого объекта привлекались инженеры и архитекторы. Искусство кинетизма посвящено развитию идеи движения иллюзорного и реального.

Завершает экспозицию Михаил Рогинский — важнейшая фигура в русской живописи второй половины XX века. По соседству открывается зона с пейзажными работами в исполнении концептуальных художников. Игорь Шелковский «опредмечивает» картографические мотивы и время суток. Он соединяет фрагменты, созданные в разной художественной манере. Таким образом, зритель оказался в метапозиции. Он сам решает, как исследовать природу художественного творчества.

Экспозиция «Над авангардом» расположена на втором этаже — в северной антресоли. Она объединила произведения современных российских художников 2000-х–2020-х из коллекции Антона Козлова, которые исследовали возможности абстрактного искусства.

Одной из центральных работ экспозиции стала композиция «Геопсихоизометрическая экспертиза города: Первоуральск» (2013) группы «МишМаш». Экспонат состоит из 24 зарисовок повседневных вещей. Сначала участники проекта «МишМаш» попросили знакомого местного жителя, близкого им по духу и эстетике, отснять свой город. Затем художники выбрали на фотографиях отдельные сегменты, которые их заинтересовали. Завершающим третьим этапом стала работа с группировкой. В каком порядке должны быть вывешены картины, когда со всех сторон есть крепежи — решал сотрудник галереи по своему усмотрению. У работы изначально не было никакого канона экспонирования.

Здесь же можно увидеть несколько работ группы «Синие носы» из серии «Кухонный супрематизм», где художники используют язык абстракции как инструмент критики коммерциализации искусства и превращения авангарда в поп-культурный феномен.

По словам идейного вдохновителя проекта Антона Козлова, отношение между выставками на первом и втором этаже не надо считать разговором учителя с учеником. Он сравнил их взаимодействие с семейной беседой. Тут есть место шуткам и спорам, но это общение на равных. «Выставку можно оценить как блокбастер. Почему? Это сочетание интереса для профессиональной публики и неподготовленного зрителя»,— пояснил Антон Козлов.

Выставки будут работать до 17 мая.

София Паникова