В Екатеринбурге открылась выставка работ из камня выпускников техникума «Рифей»

Центр истории камнерезного дела имени Денисова-Уральского в Екатеринбурге подготовил проект «"Рифей" — лаборатория камня». Выставка посвящена 80-летию уральского техникума «Рифей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «"Рифей" — лаборатория камня» Фото: София Паникова Выставка «"Рифей" — лаборатория камня» Фото: София Паникова Выставка «"Рифей" — лаборатория камня» Фото: София Паникова Выставка «"Рифей" — лаборатория камня» Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 4 Выставка «"Рифей" — лаборатория камня» Фото: София Паникова Выставка «"Рифей" — лаборатория камня» Фото: София Паникова Выставка «"Рифей" — лаборатория камня» Фото: София Паникова Выставка «"Рифей" — лаборатория камня» Фото: София Паникова

Техникум «Рифей» продолжает традиции художественного ремесленного училища №42 (позже ПТУ №42). Учебное заведение открыло свои двери 1 сентября 1945 года. В его стенах велась подготовка будущих мастеров: ювелиров-монтировщиков, огранщиков самоцветов, резчиков по дереву и камню, столяров-краснодеревцев. Одним из первых педагогов был старейший мастер-камнерез завода «Русские самоцветы» Николай Татауров (1877–1959).

В экспозиции представили более 50 произведений камнерезной пластики из собрания музея: учебные и дипломные работы разных лет, эскизную графику, архивные документы и фотографии. «Мы решили отметить важную веху в истории обработки камня в нашем городе. Техникум имеет прекрасную коллекцию работ, которые отражают самые разные десятилетия подготовки мастеров»,— рассказал директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ), куда входит Центр истории камнерезного дела, Никита Корытин.

Ключевым экспонатом стала композиция «Урал кует Победу» (1948). Работа создана в смешанной технике, где соединили традиции каменных «горок», объемную мозаику с декоративным панно из поделочных камней.

Одна из главных тем выставки связана с книжными сюжетами Павла Бажова. Персонажи уральских сказов обратились в каменные скульптуры — «Данила-мастер» (1967) и «Таюткино зеркальце» (1968) — вместе с писателем — «П.П. Бажов» (1970-е). Еще один большой раздел посвящен космосу — «Космонавты на неизведанной планете» (1984), «Портрет Ю.А. Гагарина» (1970-е). Дополнили коллекцию вырезанные цветочные букеты, фрукты, звери, персонажи мультфильмов и сувенирные фигурки.

Экспозиция будет открыта до 11 мая.

София Паникова